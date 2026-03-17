Тренер "Спортинга": "Нам нужен почти идеальный матч против "Буде-Глимта"

Главный тренер "Спортинга" Руй Боржеш заявил, что его команда постарается совершить камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Буде-Глимта" после поражения в первой игре (0:3).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-конференцию специалиста, встреча пройдет 17 марта в Лиссабоне.

"Понимаем, что нас ждет очень сложная игра, но я верю в характер команды, а также в индивидуальные и командные качества наших футболистов. Игроки настроены показать совсем другое лицо и доказать, что способны продолжать писать положительные страницы в истории "Спортинга".

Мы хотим добиться чего-то уникального и особенного. Для этого нам нужно провести почти идеальный матч. Постараемся сделать все возможное, чтобы это произошло. Мы еще перед первой игрой знали, на что способен соперник. Они обыгрывали не только "Спортинг", но и другие команды, которые считаются претендентами на победу в турнире", - сказал Боржеш.

Отметим, что ответный матч состоится 17 марта в Лиссабоне и начнется в 20:45 по бакинскому времени.