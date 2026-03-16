"Челси" достиг соглашения с АПЛ по штрафу и ограничениям

Лондонский "Челси" достиг соглашения с английской Премьер-лигой по делу о нарушении финансовых правил.

Как сообщает İdman.Biz, клуб подтвердил, что договорился с руководством лиги о штрафе и ряде ограничений после расследования, касающегося событий более чем десятилетней давности.

В заявлении клуба отмечается, что руководство "Челси" самостоятельно уведомило регулирующие органы о возможных нарушениях, связанных с неполной финансовой отчетностью. Лондонский клуб согласился с условиями соглашения, детали которого опубликованы на официальном сайте Премьер-лиги.

Согласно решению, на клуб наложен штраф в размере 10,75 миллиона фунтов стерлингов (около 12,47 миллиона евро). Кроме того, "Челси" получил девятимесячный запрет на регистрацию некоторых игроков Академии, ранее выступавших за другие клубы лиги или Футбольной лиги в течение последних 18 месяцев.

Ограничение не распространяется на действующих футболистов команды, игроков национальных сборных и юных игроков, которые впервые регистрируются в команде до девяти лет. Также Премьер-лига ввела условный годичный запрет на трансферы в основную команду с испытательным сроком в два года.