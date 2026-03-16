16 Марта 2026
"Реал" готов предложить 160 млн евро за вингера "Баварии"

16 Марта 2026 20:15
"Реал" готов предложить 160 млн евро за вингера "Баварии"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к вингеру "Баварии" Майклу Олисе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, президент "сливочных" Флорентино Перес высоко оценивает французского футболиста и готов предложить за него около 160 миллионов евро.

Однако руководство "Баварии" не намерено расставаться с игроком в ближайшее трансферное окно. Олисе проводит в мюнхенском клубе второй сезон и уже успел стать важной частью команды.

За это время француз принял участие в 93 матчах, в которых забил 35 голов и сделал 50 результативных передач.

Отметим, что ближайший матч "Бавария" проведет 18 марта против "Аталанты" в Лиге чемпионов УЕФА. Олисе пропустит эту встречу из-за перебора желтых карточек.

