Арбелоа укрепил позиции на посту главного тренера "Реала"

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Альваро Арбелоа укрепил свои позиции в мадридском клубе благодаря последним результатам команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, выступления "сливочных" в трех последних матчах значительно повысили доверие руководства к испанскому специалисту.

"Реал" сумел одержать три победы подряд, обыграв "Сельту" со счетом 2:1, "Манчестер Сити" - 3:0 и "Эльче" - 4:1. Эти результаты усилили позиции Арбелоа, который был назначен на пост наставника команды в январе на временной основе до конца сезона.

Следующий матч мадридский клуб проведет 17 марта на выезде против "Манчестер Сити" в рамках Лиги чемпионов. После уверенной домашней победы со счетом 3:0 команда Арбелоа имеет хорошие шансы выйти в следующий раунд турнира.