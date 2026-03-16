Гвардиола: "Нужно забить "Реалу" три гола за 20 минут? Это легко сказать"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz, английскому клубу предстоит отыгрываться после поражения со счетом 0:3 в первой встрече, которая прошла в Мадриде.

На пресс-конференции Гвардиоле напомнили, что три года назад "Манчестер Сити" уже обыгрывал "Реал" со счетом 4:0. Однако специалист отметил, что повторить подобный результат будет крайне сложно.

"Мне легко сказать: "Ребята, в первые 20 минут нужно забить три гола". Да, звучит отлично. Но реальность совсем другая. Нам нужно сохранять устойчивость в нашей игре и следовать тем принципам, над которыми мы работаем", - заявил Гвардиола.

Испанский тренер подчеркнул, что его команда должна идти на риск, чтобы попытаться изменить ход противостояния. По его словам, даже если первый тайм сложится неудачно, "горожане" должны продолжать бороться, поскольку в футболе возможно все.