15 Марта 2026
"Бавария" осталась без голкиперов перед матчем Лиги чемпионов

15 Марта 2026 17:15
"Бавария" осталась без голкиперов перед матчем Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" столкнулась с серьезными кадровыми проблемами во вратарской линии.

Как сообщает İdman.Biz, в матче чемпионата Германии против "Байера", завершившемся со счетом 1:1, травму получил третий голкипер команды Свен Ульрайх. Для 37-летнего футболиста эта встреча стала первой в текущем сезоне.

Позднее клуб сообщил, что у Ульрайха диагностирован разрыв мышечной связки в правой приводящей мышце. Сроки восстановления голкипера пока не уточняются.

Ранее травму получил основной вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, а второй голкипер Йонас Урбиг выбыл из строя из-за сотрясения мозга. Кроме того, 19-летний Леон Кланац, который мог бы стать еще одним вариантом, также находится в лазарете.

Таким образом, перед матчем Лиги чемпионов против "Аталанты", который состоится 18 марта, мюнхенская команда осталась без здоровых вратарей.

