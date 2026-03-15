В "Барселоне" возникли разногласия между Фликом и Деку

В "Барселоне" возникли разногласия между главным тренером Хансом-Дитером Фликом и спортивным директором Деку по поводу будущего нападающего Маркуса Рашфорда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, немецкий специалист настаивает на том, чтобы каталонский клуб выкупил 28-летнего англичанина, который сейчас выступает за команду на правах аренды из "Манчестер Юнайтед".

В то же время Деку рассматривает другой вариант усиления левого фланга атаки. По информации источника, спортивный директор предпочел бы видеть в составе вингера "Челси" Педру Нету.

Отмечается, что Флик считает Рашфорда приоритетной целью, несмотря на сложные переговоры с "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что "Барселона" готова выкупить футболиста примерно за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел за каталонский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.