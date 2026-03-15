"Монако" обыграл "Брест" в домашнем матче

15 Марта 2026 02:28
"Монако" победил "Брест" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции — 2:0.

На 19-й минуте отличился американский нападающий Фоларин Балогун, на 78-й минуте — российский полузащитник Александр Головин.

"Монако" выиграл третий матч подряд. Он занимает пятое место в таблице чемпионата Франции с 43 очками после 26 игр. "Брест" (36 очков после 26 матчей) располагается на 10-м месте, у команды прервалась серия из трех побед подряд.

В других матчах дня "Лорьян" дома переиграл "Ланс" - 2:1, а "Ницца" на выезде одолела "Анже" - 2:0.

