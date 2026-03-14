"Торино" разгромил "Парму" в матче Серии А

"Торино" одержал уверенную победу над "Пармой" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу туринской команды.

Хозяева открыли счет уже на третьей минуте после ошибки в обороне гостей, которой воспользовался Джованни Симеоне. В середине первого тайма "Парма" смогла отыграться - после подачи Габриэля Стрефеццы головой отличился Матео Пеллегрино.

Во втором тайме "Торино" вновь вышел вперед. На 55-й минуте Эмирхан Илкхан забил после розыгрыша углового. Вскоре мяч снова оказался в воротах гостей: после удара Симеоне он рикошетом от Манделы Кейты влетел в сетку - был зафиксирован автогол.

Окончательный счет на 90-й минуте установил Дуван Сапата, который поразил ворота ударом из-за пределов штрафной площади.

После этой победы "Торино" занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, тогда как "Парма" располагается строчкой выше и опережает соперника на одно очко.