"Марсель" обыграл "Осер" в матче Лиги 1

14 Марта 2026 01:50
"Марсель" обыграл "Осер" в матче Лиги 1

"Марсель" одержал минимальную победу над "Осером" в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Оранж Велодром" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Главным арбитром матча был Марк Болланжье.

Единственный мяч в этой игре был забит на 79-й минуте. Нападающий "Марселя" Амин Гуири вышел на поле во втором тайме на 62-й минуте, а спустя 17 минут сумел поразить ворота соперника и принести своей команде победу.

После 26 сыгранных матчей "Марсель" набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. "Осер" располагается на 16-й позиции, имея в активе 19 очков.

