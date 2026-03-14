RU

Встреча агента Дембеле с "Манчестер Сити" взбудоражила Европу

Мировой футбол
Новости
14 Марта 2026 01:11
14
Будущее нападающего "ПСЖ" Усмана Дембеле оказалось в центре внимания после сообщений о встрече его агента с представителями "Манчестер Сити". Однако известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что на данный момент переговоры о возможном трансфере не ведутся, сообщает İdman.Biz.

Ранее испанские СМИ сообщили, что агент футболиста Мусса Сиссоко провел встречу в Мадриде со спортивным директором "Манчестер Сити" Уго Вианой. После этого появились предположения, что обладатель "Золотого мяча" может рассматривать возможность перехода в английский клуб.

Тем не менее Романо подчеркнул, что встреча не была связана с трансфером французского футболиста. По его словам, на данном этапе между "Манчестер Сити" и представителями Дембеле нет ни переговоров, ни официальных контактов по поводу возможного перехода.

Контракт 28-летнего игрока с "ПСЖ" действует до 2028 года. Несмотря на интерес со стороны клубов Премьер-лиги, парижане не намерены легко расставаться со своей звездой и рассматривают продление соглашения как один из приоритетов.

При этом в клубе активно работают над контрактами других ключевых фигур. По данным французских СМИ, "ПСЖ" близок к продлению соглашений с Фабианом Руисом и Брэдли Барколой, а также достиг принципиальной договоренности с главным тренером Луисом Энрике о продолжении работы до 2030 года.

Ситуация с Дембеле пока остается неопределенной. Хотя официальных переговоров о продлении его контракта еще не началось, футболист по-прежнему считается важной частью проекта "ПСЖ" после победы клуба в Лиге чемпионов.

İdman.Biz
Тэги:

