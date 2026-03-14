14 Марта 2026
RU

Мировой футбол
Новости
14 Марта 2026 00:58
15
Игроки "Баварии" оказались под расследованием УЕФА

Полузащитники "Баварии" Михаэль Олизе и Джошуа Киммих оказались под расследованием УЕФА после матча Лиги чемпионов против "Аталанты", сообщает İdman.Biz.

Инцидент произошел во время первой игры 1/8 финала турнира в Бергамо, где мюнхенский клуб разгромил соперника со счетом 6:1. По данным европейских СМИ, дисциплинарные органы УЕФА рассматривают эпизоды, приведшие к предупреждениям обоих футболистов.

Олизе получил желтую карточку за затягивание времени при выполнении углового удара, когда счет в матче уже был 6:0. В свою очередь Киммих был предупрежден на 82-й минуте за то, что более 45 секунд не вводил мяч в игру при исполнении штрафного удара на своей половине поля.

В результате оба игрока получили дисквалификацию на один матч и пропустят ответную встречу. В УЕФА подозревают, что карточки могли быть получены намеренно, чтобы "обнулить" накопленные предупреждения перед возможным четвертьфиналом турнира.

Подобные случаи ранее уже становились предметом расследований со стороны УЕФА, поскольку правила запрещают футболистам сознательно получать карточки с целью избежать дисквалификации на более поздних стадиях соревнования.

İdman.Biz
Тэги:

