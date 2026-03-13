Американский клуб хочет подписать еще одного игрока "Карабаха"

Клуб MLS "Коламбус Крю", недавно подписавший форварда "Карабаха" Наримана Ахундзаде, заинтересован в трансфере еще одного азербайджанского футболиста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportinfo.az, американский клуб на этот раз проявляет интерес к защитнику агдамской команды Торалу Байрамову.

По информации источника, "Коламбус Крю" уже официально обратился к чемпиону Азербайджана по поводу возможного перехода 23-летнего футболиста.

Отмечается, что шансы Байрамова на место в основном составе "Карабаха" могут уменьшиться после недавнего трансфера французского защитника Жереми Гнали из АЕК. С игроком, выступающим на левом фланге обороны, был подписан контракт сроком на 2,5 года.