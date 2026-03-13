У "Баварии" возникли проблемы с вратарями

"Бавария" вынуждена изменить ситуацию во вратарской линии перед решающими матчами сезона. Главный тренер мюнхенского клуба Винсент Компани подтвердил, что в ближайших играх место в стартовом составе займет опытный Свен Ульрайх, сообщает İdman.Biz.

Кадровые проблемы возникли после того, как капитан команды Мануэль Нойер получил рецидив травмы икроножной мышцы. 39-летний вратарь уже пропускал матчи из-за повреждения, полученного в игре с "Боруссией" Менхенгладбах (4:1), а теперь вновь проходит индивидуальную реабилитацию и пока не вернулся к тренировкам на поле.

Ситуацию осложнила и травма второго голкипера. Йонас Урбиг, заменявший Нойера, получил сотрясение мозга в концовке матча Лиги чемпионов против "Аталанты", который "Бавария" выиграла со счетом 6:1. В результате клуб был вынужден перевести Ульрайха в основной состав на ближайший период.

На предматчевой пресс-конференции Компани подчеркнул, что клуб не намерен рисковать здоровьем Нойера, даже несмотря на напряженный календарь. По его словам, в команде полностью доверяют Ульрайху.

"Это очень уравновешенный человек с большим опытом. На него нет никакого давления. Он всегда работает правильно на тренировках. Речь идет не об Ульрайхе, а о командной игре", сказал Компани.

Спортивный директор клуба Макс Эберль также выразил уверенность в ветеране: "Мы ни на секунду не сомневались. Мы знаем, что он покажет себя так же хорошо, как и двое других".

Решение поберечь Нойера связано с плотным графиком апреля. В клубе хотят избежать нового рецидива травмы, который может поставить под угрозу его участие в четвертьфинале Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Германии против "Байера". Пока же основная ответственность в воротах ложится на Ульрайха, которому не впервой заменять капитана мюнхенцев.