Очоа возвращается в сборную Мексики в 40 лет

40-летний вратарь Гильермо Очоа получит вызов в сборную Мексики на товарищеские матчи против Португалии и Бельгии из-за травмы основного голкипера Луиса Малагона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на мексиканские спортивные медиа, тренерский штаб национальной команды принял решение привлечь опытного вратаря для подготовки к домашнему чемпионату мира.

Малагон получил разрыв ахиллова сухожилия в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против "Филадельфии Юнион" и пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Очоа, выступающий за кипрский АЕЛ, может стать первым футболистом в истории, попавшим в заявку на шесть чемпионатов мира, наряду с Месси и Роналду. Ранее он представлял Мексику на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов, причем на трех последних был основным вратарем.

Товарищеские матчи станут для Очоа возможностью доказать готовность к роли первого номера. Мексика сыграет с Португалией 29 марта в Мехико и с Бельгией 31 марта в Чикаго на стадионе "Солджер-филд".

В текущем сезоне кипрского чемпионата Очоа провел 17 матчей за АЕЛ, пропустив 23 мяча и сохранив ворота в неприкосновенности в шести встречах. Его опыт и лидерские качества могут стать ключевым фактором для сборной в условиях кадрового кризиса.