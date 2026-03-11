11 Марта 2026
11 Марта 2026 15:26
Перформанс фанатов "Галатасарая" растрогал Осимхена - ФОТО/ВИДЕО

Нигерийский нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен эмоционально отреагировал на акцию фанатов перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:0). Болельщики "желто-красных" продемонстрировали масштабную хореографию в память о покойной матери футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, на гигантском баннере, развернутом на трибунах стадиона "Рамс Парк", были изображены Осимхен, его дочь и мать. Композиция сопровождалась надписью на английском языке: "Мы — семья, а семья — это все". Увидев перформанс во время разминки, 27-летний игрок не смог сдержать слез. После игры он вышел на поле вместе с дочерью — оба были в фирменных защитных масках форварда, чтобы выразить признательность трибунам.

Напомним, что в мачте Осимхен внес решающий вклад в победу, став автором голевой передачи в единственном взятии ворот. Ответный поединок состоится 18 марта на стадионе "Энфилд".

Виктор Осимхен имеет в активе 12 результативных действий в текущем розыгрыше Лиги чемпионов (5 голов и 7 передач). Это лучший показатель среди всех игроков турецких клубов в истории турнира на стадии плей-офф. Также "Галатасарай" впервые за последние 15 лет одержал сухую победу в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

