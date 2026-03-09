Тренировку "Ливерпуля" высмеяли перед матчем Лиги чемпионов

Подготовка "Ливерпуля" к важному матчу Лиги чемпионов против "Галатасарая" неожиданно стала поводом для обсуждения в футбольных медиа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд резко раскритиковал тренировочное упражнение, в котором участвовали Мохамед Салах и Доминик Собослаи. На опубликованных кадрах футболисты перебрасывали тяжелый медицинский мяч через перекладину.

Видео быстро стало вирусным, однако вызвало недоумение у ряда экспертов. Шервуд назвал подобную тренировку "полной чушью" и заявил, что не понимает, почему подобные упражнения выполняются за сутки до важного матча плей-офф европейского турнира. Позже Sky Sports удалил ролик со своих социальных платформ.

В то же время команда Арне Слота продолжает подготовку к игре с кадровыми проблемами. Основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон не отправился в Стамбул после того, как почувствовал дискомфорт на тренировке. Его место в составе может занять резервный голкипер Георги Мамардашвили.

Кроме того, участие в матче остается под вопросом для Федерико Кьезы, который также пропустил тренировку перед вылетом команды.