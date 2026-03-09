9 Марта 2026
Родри наказан за слова о судьях

9 Марта 2026 20:45
Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Родри оштрафован на 94 тысяч евро за комментарии о судействе после матча 24-го тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, дисциплинарное решение приняла Футбольная ассоциация Англии. Игрок признал свою вину на независимом слушании, однако избежал дисквалификации.

Речь идет о высказываниях Родри после встречи, завершившейся со счетом 2:2. Тогда испанец заявил: "Мы слишком много выиграли, и люди не хотят, чтобы мы побеждали, но судья должен быть нейтральным. И, честно говоря, для меня это несправедливо, это несправедливо".

В Футбольной ассоциации отметили, что подобные слова могут подразумевать предвзятость арбитра и ставить под сомнение честность судейства. В итоге игрок был оштрафован и получил предупреждение о недопустимости подобных комментариев в будущем.

