9 Марта 2026
RU

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Родри

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 20:11
6
Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Родри

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла дисциплинарное решение в отношении полузащитника "Манчестер Сити" Родри. Как сообщает İdman.Biz, испанский хавбек оштрафован на 80 000 фунтов стерлингов (181 720 манатов) и получил официальное предупреждение за свои высказывания после ничьей с "Тоттенхэмом" (2:2) в 24-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ), состоявшейся 1 февраля 2026 года.

Поводом для разбирательства послужило интервью Родри австралийскому вещателю Stan Sport. Футболист выразил резкое недовольство решением арбитра Роберта Джонса засчитать первый гол Доминика Соланке, в эпизоде с которым, по мнению "горожан", был совершен фол на защитнике Марке Гехи.

"Я знаю, что мы слишком много выигрывали, и люди не хотят нашей победы, но судья должен быть нейтральным. Это несправедливо", — заявил тогда обладатель "Золотого мяча".

Комиссия FA расценила эти слова как нарушение правила E3.1, поскольку комментарии подразумевали предвзятость официальных лиц и ставили под сомнение их честность. В ходе слушаний, завершившихся в этот понедельник, 9 марта, Родри признал свою вину. Несмотря на требования некоторых представителей судейского корпуса о дисквалификации игрока, регулятор ограничился крупным финансовым взысканием и предупреждением о недопустимости подобных высказываний в будущем. На решение повлияло чистое дисциплинарное прошлое футболиста в подобных вопросах и его готовность сотрудничать со следствием.

Для "Манчестер Сити" отсутствие дисквалификации стало важным позитивным сигналом в преддверии решающих матчей сезона. На данный момент команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Арсенала" на 4 очка за 10 туров до конца чемпионата.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Пять футболисток сборной Ирана запросили убежище в Австралии после вылета из Кубка Азии
19:56
Мировой футбол

Пять футболисток сборной Ирана запросили убежище в Австралии после вылета из Кубка Азии

Спортсменки покинули расположение команды при содействии полиции из-за угроз преследования на родине
Уход де Хеа назвали одной из главных ошибок "МЮ" последних лет
19:11
Мировой футбол

Уход де Хеа назвали одной из главных ошибок "МЮ" последних лет

Бывший форвард клуба заявил, что испанский вратарь оставался феноменальным до самого ухода
Исак стал самым подешевевшим игроком Премьер-лиги по версии Transfermarkt
18:56
Мировой футбол

Исак стал самым подешевевшим игроком Премьер-лиги по версии Transfermarkt

Нападающий "Ливерпуля" потерял в стоимости 20 млн евро
"Реал" потерял одного из основных защитников
18:26
Мировой футбол

"Реал" потерял одного из основных защитников

Игрок основного состава мадридцев получил повреждение икроножной мышцы
Хаби Алонсо предварительно договорился о переходе в "Ливерпуль"
18:11
Мировой футбол

Хаби Алонсо предварительно договорился о переходе в "Ливерпуль"

Испанский тренер может подписать трехлетний контракт с английским клубом грядущим летом
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек