Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Родри

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла дисциплинарное решение в отношении полузащитника "Манчестер Сити" Родри. Как сообщает İdman.Biz, испанский хавбек оштрафован на 80 000 фунтов стерлингов (181 720 манатов) и получил официальное предупреждение за свои высказывания после ничьей с "Тоттенхэмом" (2:2) в 24-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ), состоявшейся 1 февраля 2026 года.

Поводом для разбирательства послужило интервью Родри австралийскому вещателю Stan Sport. Футболист выразил резкое недовольство решением арбитра Роберта Джонса засчитать первый гол Доминика Соланке, в эпизоде с которым, по мнению "горожан", был совершен фол на защитнике Марке Гехи.

"Я знаю, что мы слишком много выигрывали, и люди не хотят нашей победы, но судья должен быть нейтральным. Это несправедливо", — заявил тогда обладатель "Золотого мяча".

Комиссия FA расценила эти слова как нарушение правила E3.1, поскольку комментарии подразумевали предвзятость официальных лиц и ставили под сомнение их честность. В ходе слушаний, завершившихся в этот понедельник, 9 марта, Родри признал свою вину. Несмотря на требования некоторых представителей судейского корпуса о дисквалификации игрока, регулятор ограничился крупным финансовым взысканием и предупреждением о недопустимости подобных высказываний в будущем. На решение повлияло чистое дисциплинарное прошлое футболиста в подобных вопросах и его готовность сотрудничать со следствием.

Для "Манчестер Сити" отсутствие дисквалификации стало важным позитивным сигналом в преддверии решающих матчей сезона. На данный момент команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Арсенала" на 4 очка за 10 туров до конца чемпионата.