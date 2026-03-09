9 Марта 2026
Уход де Хеа назвали одной из главных ошибок "МЮ" последних лет

9 Марта 2026 19:11
Уход де Хеа назвали одной из главных ошибок "МЮ" последних лет

В "Манчестер Юнайтед" продолжают обсуждать решение отпустить Давида де Хеа, которое многие считают одной из главных ошибок клуба последних лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на GOAL, бывший нападающий "красных дьяволов" Джузеппе Росси заявил, что руководство манчестерского клуба зря позволило испанскому голкиперу покинуть команду в 2023 году.

По словам Росси, он лично убедился в высоком уровне де Хеа, когда провел два месяца на тренировках "Манчестер Юнайтед". "Я вернулся тренироваться в "Манчестер Юнайтед", когда мне было 33-34 года, и Давид был там. Он все еще был феноменален, отражал практически все удары. Он легенда клуба и настоящий лидер раздевалки", - отметил бывший форвард.

Де Хеа покинул "Манчестер Юнайтед" после истечения контракта, проведя в клубе 12 лет. Испанец, которого в 2011 году пригласил сэр Алекс Фергюсон, сыграл 545 матчей и стал чемпионом Премьер-лиги, а также четырежды признавался лучшим игроком сезона в команде.

После его ухода клуб сделал ставку на Андре Онану, однако эксперимент оказался неудачным. Камерунский вратарь позже отправился в аренду в "Трабзонспор", и ожидается, что летом его могут продать.

В итоге "Манчестер Юнайтед" сделал ставку на бельгийского голкипера Сенне Ламменса, который постепенно закрепляется в роли основного вратаря и рассматривается как долгосрочное решение для клуба.

