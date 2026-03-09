Исак стал самым подешевевшим игроком Премьер-лиги по версии Transfermarkt

Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак стал самым подешевевшим игроком английской Премьер-лиги (АПЛ) после последнего обновления рыночных оценок Transfermarkt.

Как сообщает İdman.Biz, стоимость шведского футболиста снизилась на 20 млн евро и теперь составляет 100 млн.

По данным Transfermarkt, в десятку игроков АПЛ, чья стоимость снизилась больше всего, также вошли:

Букайо Сака ("Арсенал") - 120 млн евро (-10 млн)

Коул Палмер ("Челси") - 110 млн евро (-10 млн)

Мартин Эдегор ("Арсенал") - 65 млн евро (-10 млн)

Родри ("Манчестер Сити") - 65 млн евро (-10 млн)

Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм") - 50 млн евро (-10 млн)

Хави Симонс ("Тоттенхэм") - 50 млн евро (-10 млн)

Энтони Эланга ("Ньюкасл Юнайтед") - 40 млн евро (-10 млн)

Деян Кулушевски ("Тоттенхэм") - 35 млн евро (-10 млн)

Харви Эллиотт ("Астон Вилла") - 22 млн евро (-8 млн).

Напомним, что 1 евро равен 1,97 маната