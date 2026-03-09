9 Марта 2026
RU

Исак стал самым подешевевшим игроком Премьер-лиги по версии Transfermarkt

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 18:56
14
Исак стал самым подешевевшим игроком Премьер-лиги по версии Transfermarkt

Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак стал самым подешевевшим игроком английской Премьер-лиги (АПЛ) после последнего обновления рыночных оценок Transfermarkt.

Как сообщает İdman.Biz, стоимость шведского футболиста снизилась на 20 млн евро и теперь составляет 100 млн.

По данным Transfermarkt, в десятку игроков АПЛ, чья стоимость снизилась больше всего, также вошли:

Букайо Сака ("Арсенал") - 120 млн евро (-10 млн)
Коул Палмер ("Челси") - 110 млн евро (-10 млн)
Мартин Эдегор ("Арсенал") - 65 млн евро (-10 млн)
Родри ("Манчестер Сити") - 65 млн евро (-10 млн)
Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм") - 50 млн евро (-10 млн)
Хави Симонс ("Тоттенхэм") - 50 млн евро (-10 млн)
Энтони Эланга ("Ньюкасл Юнайтед") - 40 млн евро (-10 млн)
Деян Кулушевски ("Тоттенхэм") - 35 млн евро (-10 млн)
Харви Эллиотт ("Астон Вилла") - 22 млн евро (-8 млн).

Напомним, что 1 евро равен 1,97 маната

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Родри
20:11
Мировой футбол

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" признал вину в "ненадлежащем поведении" после матча с "Тоттенхэмом"
Пять футболисток сборной Ирана запросили убежище в Австралии после вылета из Кубка Азии
19:56
Мировой футбол

Пять футболисток сборной Ирана запросили убежище в Австралии после вылета из Кубка Азии

Спортсменки покинули расположение команды при содействии полиции из-за угроз преследования на родине
Уход де Хеа назвали одной из главных ошибок "МЮ" последних лет
19:11
Мировой футбол

Уход де Хеа назвали одной из главных ошибок "МЮ" последних лет

Бывший форвард клуба заявил, что испанский вратарь оставался феноменальным до самого ухода
"Реал" потерял одного из основных защитников
18:26
Мировой футбол

"Реал" потерял одного из основных защитников

Игрок основного состава мадридцев получил повреждение икроножной мышцы
Хаби Алонсо предварительно договорился о переходе в "Ливерпуль"
18:11
Мировой футбол

Хаби Алонсо предварительно договорился о переходе в "Ливерпуль"

Испанский тренер может подписать трехлетний контракт с английским клубом грядущим летом
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек