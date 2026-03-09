9 Марта 2026
Турецкий футбольный тренер скончался в аэропорту Стамбула

9 Марта 2026 15:11
Главный тренер ливанского футбольного клуба "Неджме" Энгин Фырат скончался в возрасте 55 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fanatik, турецкий специалист умер от сердечной недостаточности в аэропорту Стамбула, когда возвращался из Ливана на родину.

Отметим, что Фырат имел богатую тренерскую карьеру. В 2002 году он работал помощником главного тренера в "Фенербахче", а также занимал различные должности в турецком клубе "Сивасспор". Специалист был хорошо известен и в Иране, где возглавлял клубы "Сайпа" и "Сепахан".

В 2019 году Фырат был назначен главным тренером сборной Молдовы.

