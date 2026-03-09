9 Марта 2026
15-летняя футболистка академии "Оксфорда" скончалась на поле

9 Марта 2026 08:12
"Оксфорд" сообщил о смерти 15-летней воспитанницы академии Амелии Эплин.

Трагедия произошла во время матча между командами "Оксфорда" и "Фулхэма" на тренировочной базе "Юнайтед", передает İdman.Biz.

"С огромной печалью мы сообщаем о кончине 15-летней Амелии Эплин, игрока академии. Мысли и искренние соболезнования от всех в "Оксфорде" — семье, друзьям, игрокам и тренерам. Мы хотели бы официально выразить благодарность медицинскому персоналу "Оксфорда" и "Фулхэма", а также экстренным службам. Клуб окажет поддержку семье Амелии, игрокам, тренерам и сотрудникам, пострадавшим от этого трагического события. Мы просим уважать частную жизнь семьи в это невероятно трудное время", — отметили в клубе.

İdman.Biz
