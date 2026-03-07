7 Марта 2026
В "Интер Майами" раскрыли зарплату Месси

7 Марта 2026 00:16
В "Интер Майами" раскрыли зарплату Месси

Владелец "Интер Майами" Хорхе Мас рассказал о зарплате нападающего команды Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, руководитель клуба отметил, что аргентинская звезда получает в американской команде от 60 до 70 миллионов евро в год с учетом различных бонусов.

"Причина, по которой мне нужны спонсоры - и притом мирового класса - в том, что игроки стоят дорого. Я плачу Месси 60-70 миллионов евро в год, если сложить все бонусы. Но он стоит каждой копейки", - заявил Мас.

Отмечается, что Месси является вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире. По уровню доходов он уступает только нападающему "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Аргентинский форвард перешел в "Интер Майами" в 2023 году. С тех пор он провел за клуб из Флориды 90 матчей, в которых забил 79 голов.

