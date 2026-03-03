3 Марта 2026
ФИФА продает билеты на отборочные матчи ЧМ-2026 в Мексике по цене ниже 20 долларов

3 Марта 2026 23:22
ФИФА будет продавать все билеты на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, которые пройдут в этом месяце в Мексике, по цене менее $ 20. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, ФИФА начала продажу билетов на полуфиналы и финалы квалификации чемпионата мира. Стоимость билетов составила примерно $ 11,3 и около $ 17,50. Отмечается, что таким образом подтверждается, что плей-офф в Гвадалахаре состоится, как и планировалось.

Отборочные матчи запланированы на 26 и 31 марта на стадионах чемпионата мира недалеко от Гвадалахары и Монтеррея. По итогам этих встреч определятся два участника ЧМ-2026. В одном из матчей Ямайка встретится с Новой Каледонией, а победитель через пять дней сыграет с ДР Конго. В другом матче Боливия встретится с Суринамом, а победитель сыграет с Ираком.

İdman.Biz
