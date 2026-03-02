2 Марта 2026
RU

"Тоттенхэм" повторил исторический антирекорд 1994 года

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 12:10
13
"Тоттенхэм" повторил исторический антирекорд 1994 года

Футбольный клуб "Тоттенхэм" угодил в затяжное пике, которое уже привело к повторению худшего результата лондонцев за последние 32 года.

Как сообщает İdman.Biz, Поражение в 28-м туре английской Премьер-лиги от "Фулхэма" со счетом 1:2 стало для "шпор" десятым матчем подряд в чемпионате без единой победы.

Подобный провал болельщики лондонцев видели лишь в 1994 году. Текущая ситуация выглядит критической: команда располагается на 16-й строчке турнирной таблицы и находится всего в шаге от зоны вылета, что заставляет руководство всерьез обсуждать вопрос сохранения места в элите английского футбола на фоне нарастающего напряжения в раздевалке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Звездный сын Войцеха Щенсны продемонстрировал свои навыки перед Ханси Фликом
11:40
Мировой футбол

Звездный сын Войцеха Щенсны продемонстрировал свои навыки перед Ханси Фликом - ВИДЕО

Польский вратарь "Барселоны" привел своего сына из "Ла Масии" на тренировку основной команды
Фарид Гаибов: "Радует участие в форуме достаточного количества известных специалистов"
11:10
Мировой футбол

Фарид Гаибов: "Радует участие в форуме достаточного количества известных специалистов" - ВИДЕО

Министр подчеркнул, что работа тренера требует огромной энергии и терпения
Лионель Месси перевернул дерби дублем и потроллил тренера "Орландо" - ФОТО/ВИДЕО
10:27
Мировой футбол

Лионель Месси перевернул дерби дублем и потроллил тренера "Орландо" - ФОТО/ВИДЕО

Аргентинец адресовал провокационный жест наставнику соперников Оскару Парехе
Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"
09:59
Мировой футбол

Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "красных дьяволов" стал первым тренером в истории клуба, которому покорилось такое достижение
Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года
09:44
Мировой футбол

Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года

Нападающий отказался от ухода, несмотря на разногласия с руководством, после получения гарантий по усилению состава звездными игроками
Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"
09:29
Мировой футбол

Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"

Наставник "Арсенала" похвалил своих игроков за характер

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет