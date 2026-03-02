"Тоттенхэм" повторил исторический антирекорд 1994 года

Футбольный клуб "Тоттенхэм" угодил в затяжное пике, которое уже привело к повторению худшего результата лондонцев за последние 32 года.

Как сообщает İdman.Biz, Поражение в 28-м туре английской Премьер-лиги от "Фулхэма" со счетом 1:2 стало для "шпор" десятым матчем подряд в чемпионате без единой победы.

Подобный провал болельщики лондонцев видели лишь в 1994 году. Текущая ситуация выглядит критической: команда располагается на 16-й строчке турнирной таблицы и находится всего в шаге от зоны вылета, что заставляет руководство всерьез обсуждать вопрос сохранения места в элите английского футбола на фоне нарастающего напряжения в раздевалке.