Лионель Месси перевернул дерби дублем и потроллил тренера "Орландо" - ФОТО/ВИДЕО

В ночь на 2 марта по бакинскому времени состоялось ярчайшее дерби штата Флорида между "Орландо Сити" и "Интер Майами". Матч второго тура регулярного чемпионата MLS, начавшийся с кошмара для гостей, завершился триумфальным камбэком команды Дэвида Бекхэма, которая смогла отыграть два мяча и одержать волевую победу со счетом 4:2.

Как сообщает İdman.Biz, к перерыву хозяева вели благодаря голам Марко Масалича (18-я минута) и Мартина Охеда (24-я минута). Однако во втором тайме игра кардинально изменилась. Голы Матео Сильветти (49-я минута) и Теласко Сеговии (85-я минута) восстановили равновесие, но главным героем встречи стал капитан и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Аргентинец оформил дубль, отличившись на 57-й и 90-й минутах, причем второй мяч был забит прямым ударом со штрафного, принесшим победу. Портал SofaScore оценил игру звезды на 9.5 баллов — это лучший показатель в матче.

Встреча запомнилась не только футболом, но и эмоциональным противостоянием. После свистка на перерыв главный тренер "Орландо" Оскар Пареха подошел к Месси и обменялся с ним несколькими фразами, что явно не понравилось аргентинцу. В концовке матча, после своего победного гола, Месси посмотрел в сторону скамейки запасных соперника и продемонстрировал жест, будто бы предлагая тренеру взять у него автограф, что стало яркой точкой в этом принципиальном споре.

Эта победа стала первой для "Интер Майами" в новом сезоне после разгромного поражения от "Лос-Анджелеса" (0:3) в стартовом туре. Следующий матч команда проведет 8 марта на выезде против "Ди Си Юнайтед". Для Месси эта игра стала важным шагом в наборе формы перед чемпионатом мира 2026 года.