2 Марта 2026
RU

Лионель Месси перевернул дерби дублем и потроллил тренера "Орландо" - ФОТО/ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
2 Марта 2026 10:27
15
Лионель Месси перевернул дерби дублем и потроллил тренера "Орландо" - ФОТО/ВИДЕО

В ночь на 2 марта по бакинскому времени состоялось ярчайшее дерби штата Флорида между "Орландо Сити" и "Интер Майами". Матч второго тура регулярного чемпионата MLS, начавшийся с кошмара для гостей, завершился триумфальным камбэком команды Дэвида Бекхэма, которая смогла отыграть два мяча и одержать волевую победу со счетом 4:2.

Как сообщает İdman.Biz, к перерыву хозяева вели благодаря голам Марко Масалича (18-я минута) и Мартина Охеда (24-я минута). Однако во втором тайме игра кардинально изменилась. Голы Матео Сильветти (49-я минута) и Теласко Сеговии (85-я минута) восстановили равновесие, но главным героем встречи стал капитан и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Аргентинец оформил дубль, отличившись на 57-й и 90-й минутах, причем второй мяч был забит прямым ударом со штрафного, принесшим победу. Портал SofaScore оценил игру звезды на 9.5 баллов — это лучший показатель в матче.

Встреча запомнилась не только футболом, но и эмоциональным противостоянием. После свистка на перерыв главный тренер "Орландо" Оскар Пареха подошел к Месси и обменялся с ним несколькими фразами, что явно не понравилось аргентинцу. В концовке матча, после своего победного гола, Месси посмотрел в сторону скамейки запасных соперника и продемонстрировал жест, будто бы предлагая тренеру взять у него автограф, что стало яркой точкой в этом принципиальном споре.

Эта победа стала первой для "Интер Майами" в новом сезоне после разгромного поражения от "Лос-Анджелеса" (0:3) в стартовом туре. Следующий матч команда проведет 8 марта на выезде против "Ди Си Юнайтед". Для Месси эта игра стала важным шагом в наборе формы перед чемпионатом мира 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов: "Радует участие в форуме достаточного количества известных специалистов"
11:10
Мировой футбол

Фарид Гаибов: "Радует участие в форуме достаточного количества известных специалистов"

Министр подчеркнул, что работа тренера требует огромной энергии и терпения
Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"
09:59
Мировой футбол

Майкл Каррик установил исторический рекорд в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "красных дьяволов" стал первым тренером в истории клуба, которому покорилось такое достижение
Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года
09:44
Мировой футбол

Криштиану Роналду принял решение о будущем: португалец останется в "Аль-Насре" до 2027 года

Нападающий отказался от ухода, несмотря на разногласия с руководством, после получения гарантий по усилению состава звездными игроками
Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"
09:29
Мировой футбол

Микель Артета о победе над "Челси": "Мы отлично понимали, насколько важны единоборства"

Наставник "Арсенала" похвалил своих игроков за характер
На матче "Спортинга" в Хихоне умер 82-летний болельщик
08:12
Мировой футбол

На матче "Спортинга" в Хихоне умер 82-летний болельщик

После случившегося матч не был возобновлен
Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле
07:14
Мировой футбол

Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

Также глава ФИФА выразил желание сократить 10‑матчевую дисквалификацию за дискриминационное высказывание

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет