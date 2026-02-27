Оливье Жиру красиво побил исторический рекорд Лиги Европы - ВИДЕО

27 Февраля 2026
Оливье Жиру красиво побил исторический рекорд Лиги Европы

27 Февраля 2026 10:32
Оливье Жиру красиво побил исторический рекорд Лиги Европы

Нападающий французского "Лилля" Оливье Жиру стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы УЕФА, установив это достижение в эффектном стиле. В ответном матче плей-офф против "Црвены Звезды" (2:0) 39-летний форвард поразил ворота соперника ударом через себя в падении ("бисиклетой").

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, этот гол позволил французу превзойти рекорд испанца Хоакина Санчеса, который удерживал планку самого возрастного бомбардира турнира. Жиру отличился в возрасте 39 лет и 150 дней, доказав, что по-прежнему находится в отличной физической форме.

Несмотря на возраст, Жиру остается одним из самых опасных нападающих "догов". Его гол на 4-й минуте встречи на стадионе "Райко Митич" не только обеспечил "Лиллю" выход в 1/8 финала, но и стал главным претендентом на звание лучшего забитого мяча игровой недели.

Напомним, что в текущем сезоне французский ветеран забил уже 5 мячей в еврокубках, продолжая обновлять собственные статистические показатели на высшем уровне.

