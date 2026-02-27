27 Февраля 2026
Неймар отпраздновал гол танцем в поддержку Винисиуса Жуниора - ВИДЕО

27 Февраля 2026 10:47
Неймар отпраздновал гол танцем в поддержку Винисиуса Жуниора

Нападающий бразильского "Сантоса" Неймар оказался в центре внимания после матча чемпионата Бразилии против "Васко да Гама" (2:1). Отметившись забитым мячом, форвард повторил празднование вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, которое ранее стало причиной дисциплинарного разбирательства в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Неймар исполнил танец у углового флажка, продемонстрировав солидарность со своим партнером по сборной Бразилии.

Напомним, что в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" Винисиус Жуниор отпраздновал гол аналогичным танцем, за что получил желтую карточку от арбитра Франсуа Летексье. После этого эпизода между Винисиусом и полузащитником лиссабонцев Джанлукой Престианни произошел конфликт. Бразилец обвинил оппонента в расистских оскорблениях, в результате чего УЕФА временно отстранил аргентинского хавбека от игр до завершения расследования.

В поддержку игрока "Реала" уже выступили многие звезды мирового футбола, а теперь к ним присоединился и Неймар. Для форварда этот гол стал важным этапом после возвращения в строй, а "Сантос" благодаря победе улучшил положение в таблице.

İdman.Biz
