Ханс-Дитер Флик: "100 матчей с Барселоной — это сбывшаяся мечта"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями в преддверии своего сотого матча у руля каталонской команды. Юбилейной для специалиста станет игра 26-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, немецкий тренер назвал работу в клубе большой честью и ответственностью.

"Обычно я не слежу за цифрами, но сотня матчей с "Барселоной" — это невероятно. Как я уже не раз говорил, для меня это сбывшаяся мечта. Я очень ценю то, что получаю от клуба, игроков и города. С первого дня я чувствую себя здесь частью семьи", — заявил Ханс-Дитер Флик.

Наставник также отметил, что опыт работы в каталонском гранде сильно на него повлиял. По словам Флика, за долгие годы тренерской карьеры каждый новый этап менял его, но пребывание в "Барселоне" стало особенным опытом, который необходимо прожить каждому профессионалу.

Напомним, что после 25 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 61 очко и лидирует в турнирной таблице, минимально опережая преследующий ее мадридский "Реал" (60 очков).