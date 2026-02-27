27 Февраля 2026
RU

Ханс-Дитер Флик: "100 матчей с Барселоной — это сбывшаяся мечта"

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 10:01
7
Ханс-Дитер Флик: "100 матчей с Барселоной — это сбывшаяся мечта"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями в преддверии своего сотого матча у руля каталонской команды. Юбилейной для специалиста станет игра 26-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, немецкий тренер назвал работу в клубе большой честью и ответственностью.

"Обычно я не слежу за цифрами, но сотня матчей с "Барселоной" — это невероятно. Как я уже не раз говорил, для меня это сбывшаяся мечта. Я очень ценю то, что получаю от клуба, игроков и города. С первого дня я чувствую себя здесь частью семьи", — заявил Ханс-Дитер Флик.

Наставник также отметил, что опыт работы в каталонском гранде сильно на него повлиял. По словам Флика, за долгие годы тренерской карьеры каждый новый этап менял его, но пребывание в "Барселоне" стало особенным опытом, который необходимо прожить каждому профессионалу.

Напомним, что после 25 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 61 очко и лидирует в турнирной таблице, минимально опережая преследующий ее мадридский "Реал" (60 очков).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стало известно, почему Мбаппе отказывается от операции на колене
09:15
Мировой футбол

Стало известно, почему Мбаппе отказывается от операции на колене

Форвард испытывает проблемы со связками колена с декабря 2025 года
Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамазана
07:14
Мировой футбол

Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамазана

В чемпионате Франции не разрешаются паузы по религиозным причинам
Георгий Мамардашвили задумывается об уходе из "Ливерпуля"
05:18
Мировой футбол

Георгий Мамардашвили задумывается об уходе из "Ливерпуля"

Пока только об уходе в аренду
Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Арсенала"
04:18
Мировой футбол

Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Арсенала"

Действующее трудовое соглашение Магальяйнса с клубом рассчитано до лета 2029 года
Мартин Демичелис назначен главным тренером "Мальорки"
03:20
Мировой футбол

Мартин Демичелис назначен главным тренером "Мальорки"

Срок контракта 45-летнего специалиста не разглашается
"Генк" забил "Динамо" два гола в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:40
Мировой футбол

"Генк" забил "Динамо" два гола в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Определились все победители стыковых матчей

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов