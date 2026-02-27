27 Февраля 2026
RU

Стало известно, почему Мбаппе отказывается от операции на колене

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 09:15
18
Стало известно, почему Мбаппе отказывается от операции на колене

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не собирается делать операцию на колене из-за желания сыграть на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

По информации издания, французский форвард испытывает проблемы со связками колена с декабря 2025 года. Ранее Мбаппе пропустил ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:1). При этом нападающий не хочет прибегать к операции, так как она может поставить под сомнение его участие в первенстве мира. Футболист придерживается варианта с консервативным лечением.

Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года. Ранее он играл за "ПСЖ" и "Монако". В этом сезоне нападающий провел 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ханс-Дитер Флик: "100 матчей с Барселоной — это сбывшаяся мечта"
10:01
Мировой футбол

Ханс-Дитер Флик: "100 матчей с Барселоной — это сбывшаяся мечта"

Главный тренер каталонского клуба проведет юбилейную игру в 26-м туре Ла Лиги
Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамазана
07:14
Мировой футбол

Во Франции голкипера заподозрили в симуляции травмы из-за Рамазана

В чемпионате Франции не разрешаются паузы по религиозным причинам
Георгий Мамардашвили задумывается об уходе из "Ливерпуля"
05:18
Мировой футбол

Георгий Мамардашвили задумывается об уходе из "Ливерпуля"

Пока только об уходе в аренду
Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Арсенала"
04:18
Мировой футбол

Мадридский "Реал" нацелился на защитника "Арсенала"

Действующее трудовое соглашение Магальяйнса с клубом рассчитано до лета 2029 года
Мартин Демичелис назначен главным тренером "Мальорки"
03:20
Мировой футбол

Мартин Демичелис назначен главным тренером "Мальорки"

Срок контракта 45-летнего специалиста не разглашается
"Генк" забил "Динамо" два гола в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:40
Мировой футбол

"Генк" забил "Динамо" два гола в дополнительное время и вышел в 1/8 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Определились все победители стыковых матчей

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов