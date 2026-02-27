Стало известно, почему Мбаппе отказывается от операции на колене

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе не собирается делать операцию на колене из-за желания сыграть на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

По информации издания, французский форвард испытывает проблемы со связками колена с декабря 2025 года. Ранее Мбаппе пропустил ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:1). При этом нападающий не хочет прибегать к операции, так как она может поставить под сомнение его участие в первенстве мира. Футболист придерживается варианта с консервативным лечением.

Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года. Ранее он играл за "ПСЖ" и "Монако". В этом сезоне нападающий провел 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.