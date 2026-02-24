25 Февраля 2026
Президент Мексики Шейнбаум гарантировала безопасность гостям чемпионата мира-2026

24 Февраля 2026 20:06
Президент Мексики Шейнбаум гарантировала безопасность гостям чемпионата мира-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заверила будущих гостей чемпионата мира-2026 в полной безопасности во время турнира. Заявление прозвучало на фоне ситуации, сложившейся после спецоперации по задержанию главаря картеля "Новое поколение Халиско", сообщает İdman.Biz.

"Все гарантии, все гарантии, нет никакой угрозы", — подчеркнула Шейнбаум на пресс-конференции.

22 февраля Минобороны Мексики сообщило о проведении спецоперации по захвату Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений при транспортировке в Мехико. В ряде городов и муниципалитетов после этого происходили поджоги автомобилей, перекрытие дорог и нападения на силовиков.

По данным СМИ, ФИФА рассматривает возможность переноса межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира-2026, запланированных в Гвадалахаре на конец марта, если ситуация в Мексике не стабилизируется.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля.

