25 Февраля 2026
Дик Адвокат завершил карьеру

25 Февраля 2026 00:26
Дик Адвокат завершил карьеру

Нидерландский специалист Дик Адвокат завершил карьеру. Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил его помощник Кор Пот.

"Вернемся ли мы к работе в будущем? По-хорошему, это была наша последняя работа", — сказал Пот порталу Odds.ru.

Ранее стало известно, что Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао из-за состояния здоровья своей дочери. Пот ушел из национальной команды вместе с ним.

Адвокату 78 лет. Он возглавил сборную Кюрасао в январе 2024 года. Под руководством голландского тренера сборная Кюрасао в истории вышла на чемпионат мира по футболу, заняв первое место на третьем этапе квалификации Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

За свою карьеру он возглавлял "ПСВ", "АЗ Алкмар", "Рейнджерс", "Зенит", "Фенербахче", а также сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи и России.

