"Тоттенхэм" планирует увеличить зарплату игрокам, если сохранит прописку в АПЛ

Владельцы "Тоттенхэма" планируют пересмотреть структуру заработной платы и инвестировать деньги в состав, если удастся избежать вылета.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, руководство клуба планирует пересмотреть жесткую структуру заработной платы клуба и провести масштабную перестройку состава этим летом, если удастся избежать вылета.

"Шпоры" рискуют вылететь в Чемпионшип, команда Игора Тудора занимает 16-е место, опережая зону вылета на четыре очка и имея серию из девяти матчей без побед в лиге.

Как сообщает источник, если "Тоттенхэм" избежит вылета, то семейный траст Льюисов, владеющий клубом, совершит крупные приобретения летом, признав, что клуб годами недоинвестировал в зарплаты игроков.

Фонд заработной платы "Тоттенхэма" является самым низким среди клубов "большой шестерки", и руководство клуба понимает, что коррекция уже давно назрела.