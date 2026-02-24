25 Февраля 2026
Джейми Каррагер: "МЮ" гарантировал себе место в топ-4 АПЛ"

Мировой футбол
Новости
24 Февраля 2026 20:58
22
Экс-футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о претендентах на завершение нынешнего сезона в верхней четверке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline.

"Думаю, "Манчестер Юнайтед" уже практически гарантировал себе место в топ-4. Не могу себе представить, чтобы у них это вдруг не получилось.

"Астон Вилла" сейчас теряет очки, а по четвергам она выступает в еврокубках. "Ливерпуль" и "Челси" играют в Лиге чемпионов, а еще они продолжают борьбу в Кубке Англии. Обе команды захотят как можно лучше проявить себя в данных турнирах — дойти до полуфинала или финала как минимум", — заявил Каррагер.

İdman.Biz
