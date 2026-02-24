Ровшан Наджаф направил поздравление президенту ФИФА - ВИДЕО

Президент Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф направил поздравление президенту ФИФА Джанни Инфантино по случаю 10-летия его избрания на данный пост.

Как передает İdman.Bizб этом сообщила пресс-служба АФФА.

"Уважаемый президент Джанни Инфантино, от имени Ассоциации футбольных федераций Азербайджана искренне поздравляю вас с 10-летием избрания президентом ФИФА. За последние десять лет ваше лидерство еще больше укрепило глобальные позиции футбола и расширило значительные возможности развития для ассоциаций-членов по всему миру. Наше сотрудничество с ФИФА привело к реальному и измеримому прогрессу в развитии азербайджанского футбола", — говорится в поздравлении главы АФФА.

Отметим, что Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года.