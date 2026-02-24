Жоан Лапорта: "Месси отказался возвращаться в "Барселону"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал в эфире 2Cat, что каталонский клуб хотел вернуть нападающего Лионеля Месси в 2023 году, когда он покинул "ПСЖ", сообщает İdman.Biz.

"Мне бы хотелось отдать ему дань уважения и установить памятник, чего он заслуживает. Мы пытались вернуть его в 2023 году, но Месси решил перейти в "Интер Майами". Клуб отнесся к этому с уважением. Мы много дали Лео, и Месси много дал "Барселоне", поэтому он заслуживает прощального матча. Месси — настолько культовая фигура, что заслуживает памятника рядом с Кубалой и Круиффом.

Было время, когда взаимоотношения были напряженными. Я убежден, что он хотел продлить контракт, однако вокруг него были люди, которые не возражали против перехода в "ПСЖ", откуда ему поступило очень привлекательное предложение. Уверен, что Лео хотел остаться. Мы старались сделать это, но финансовое положение "Барселоны" не позволяло подобного. В жизни всегда можно добиться большего, однако та финансовая ситуация была критической", — заявил Лапорта.