Футболисты "Барселоны" ответили, кого подписали бы и "Реала"

Футболисты "Барселоны" полузащитник Педри и нападающий Ферран Торрес в эфире шоу El Hormiguero ответили на вопрос, какого одного игрока мадридского "Реала" они забрали бы в свою команду, если бы такая возможность была. Они оба сошлись во мнении, сообщает İdman.Biz.

Педри: "Думаю, Килиана Мбаппе".

Торрес: "Да, Мбаппе".

В нынешнем сезоне 27-летний Мбаппе провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 38 забитыми голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 200 млн.