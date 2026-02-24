24 Февраля 2026
В Азербайджане прошел турнир памяти Банишевского - ФОТО

В Азербайджане прошел турнир памяти Банишевского

В Азербайджане провели турнир, посвященный 80-летию со дня рождения Анатолия Банишевского.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в соревновании среди U14 приняли участие шесть команд, представляющих села и поселки Баку.

В финале, прошедшем в Тренировочном центре "Далга", "Бина" обыграла "Атешгях" (Сураханы) со счетом 4:0 и стала победителем турнира.

После матча состоялась церемония награждения. Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы. Кубок команде вручили руководитель Департамента массового футбола АФФА, ветеран футбола Фаррух Исмайылов и президент Федерации футбола сел Баку Вагиф Давудов.

Напомним, турнир посвятили памяти Анатолия Банишевского, а также провели с целью развития массового футбола среди детей и выявления талантливых игроков.

