Ханси Флик ужесточил штрафы для игроков "Барселоны"

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Ханси Флик пересмотрел дисциплинарные правила внутри команды, сделав акцент на денежных штрафах за опоздания.

Как сообщает İdman.Biz, теперь за нарушение режима футболистов не выводят из состава, однако применяют значительные финансовые санкции.

По словам игроков, суммы штрафов достигают десятков тысяч евро. Ферран Торрес отметил, что опоздание на тренировку на десять минут может стоить 40 тыс евро (80 тыс манатов), а Педри рассказал, что Флик штрафует даже за несколько секунд задержки.

При этом тренер стал мягче относиться к внеигровым моментам — он не препятствует съемке видео для TikTok и шуткам в раздевалке, если команда сохраняет профессиональный подход к тренировкам и матчам.

Напомним, что в начале работы в клубе Флик отправлял игроков, включая Жюля Кунде, в запас за опоздания, однако теперь делает ставку на финансовую дисциплину.