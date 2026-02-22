Экс‑президент ФИФА: "От проведения ЧМ‑2026 выиграют США, но не зрители"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер раскритиковал формат чемпионата мира‑2026, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Блаттер выразил недовольство тем, что подавляющее большинство матчей турнира состоятся в США. Турнир примут 16 городов: 11 американских, три мексиканских и два канадских.

"От этого чемпионата мира сильно выиграют Соединенные Штаты, но не зрители. Вообще говоря, чемпионат мира по футболу не должен проводиться в стране, которая может не выдавать визы, как это делают США. Неправильно, что у стран‑хозяек неравные доли матчей. Две страны из трех получили только крохи от общего стола.

Весь этот турнир - деньги, деньги, деньги. Трамп и Инфантино там для того, чтобы обеспечить максимальную прибыль от чемпионата мира. Но это никогда не было целью чемпионата мира. Больно видеть, во что превратился футбол. В Соединенных Штатах проводится дискредитирующая политика в отношении всего иностранного. И это печально с точки зрения социальной и культурной ценности футбола", — цитирует Блаттера İdman.Biz со ссылкой на Radio‑Canada.

Блаттер возглавил ФИФА в 1998 году, в 2015‑м покинул пост на фоне коррупционного скандала. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила от футбола Блаттера и занимавшего тогда пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини на восемь лет. Впоследствии срок отстранения Блаттера был сокращен до шести лет, а Платини — до четырех лет.