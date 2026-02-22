Криштиану Роналду забил 500 голов после наступления 30 лет

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отличился на 13-й минуте матча с "Аль-Хазмом" в 23-м туре Про-Лиги. На данный момент счет 2:0 в пользу "Аль-Насра". Тем самым португалец забил 500 голов после наступления 30 лет. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романов.

Отметим, это стало 963-м взятием ворот в карьере португальского нападающего.

В нынешнем сезоне Роналду забил 20 мячей в 22 встречах за "Аль-Наср" во всех турнирах. На данный момент его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 52 очка за 21 матч. Возглавляет таблицу "Аль-Хиляль", у которого 53 очка