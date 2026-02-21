Серия А: "Интер" едет в Лечче без права на осечку, "Ювентус" принимает дерзкий "Комо" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А по футболу проходят матчи 26-й тура.

Как передает İdman.Biz, в верхней части таблицы все предельно конкретно: "Интер" лидирует (61 очко), но за спиной плотная группа преследователей, где "Милан" (54) и "Наполи" (50) не отпускают гонку, а ниже идет борьба за места в Лиге чемпионов и Лиге Европы: "Рома" (47), "Ювентус" (46), "Комо" и "Аталанта" (по 42).

Тур уже начался результатом "Сассуоло" - "Верона" 3:0.

"Ювентус" - "Комо" (21 февраля)

Это прямой матч конкурентов за еврокубковую зону: "Ювентус" идет пятым с 46 очками, "Комо" шестым с 42, разница всего четыре пункта.

Вокруг хозяев неделя прошла под знаком судейского скандала после поражения 2:3 от "Интера". По итогам той игры представители "Ювентуса" получили санкции за конфликт с арбитром, а внутри клуба публично звучали жесткие формулировки о том, что подобные эпизоды недопустимы и не должны влиять на матчи такого масштаба.

Спортивная часть тоже важна. "Ювентусу" нужно остановить потерю очков в топ-матчах, не провалившись в нервную игру. Отдельный фактор состава: в заявке на матч нет Пьера Калюлю, удаленного в игре с "Интером", что сужает выбор в обороне.

"Комо" приезжает с хорошим сезоном и конкретной угрозой в атаке: команда забивала в девяти из последних десяти матчей, но в Турине не сможет рассчитывать на Нико Паса из-за дисквалификации, и без него "Комо" в этом сезоне уже терял очки.

Также стоит отметить эпизод вокруг Сеска Фабрегаса. В предыдущем матче "Комо" против "Милана" (1:1) произошел громкий эпизод: Фабрегас у бровки сделал контакт с Алексисом Салемакерсом, после чего вспыхнула перепалка, а Массимилиано Аллегри получил красную карточку. Фабрегас после игры публично извинился и назвал свой поступок неспортивным, а Аллегри в резкой форме дал понять, что вмешательство тренера в эпизод с мячом недопустимо. Для "Комо" это лишний шум перед выездом к прямому конкуренту, где любая эмоция может стоить очков.

"Лечче" - "Интер" (21 февраля)

Лидер едет к команде, которая балансирует на грани зоны вылета: "Лечче" занимает 17-е место (24 очка) и держится всего в шаге от тройки аутсайдеров. "Интер" первый (61). Стартовый свисток в 18:00 по местному времени.

Ключевая новость для гостей перед матчем: капитан Лаутаро Мартинес получил повреждение икроножной мышцы левой ноги, его состояние пересмотрят на следующей неделе. Это напрямую влияет на выбор впереди и на ротацию в условиях еврокубкового графика.

Контекст недели для "Интера" жесткий: в первой игре плей-офф Лиги чемпионов команда неожиданно проиграла в гостях "Буде-Глимту" 1:3, и теперь обязана думать об ответном матче. Поэтому в Лечче тренерскому штабу придется искать баланс между результатом здесь и восстановлением перед Европой.

Для "Лечче" сценарий понятен: дома против лидера главное не развалиться по раннему голу, удержать структуру и дождаться шанса на стандартах или быстрых атаках. С учетом таблицы даже ничья для хозяев будет большим плюсом, а для "Интера" любая потеря очков на таком выезде сразу сжимает запас над преследователями.

Остальные матчи 26-го тура Серии А:

20 февраля

"Сассуоло" - "Верона" 3:0

21 февраля

"Кальяри" - "Лацио"

22 февраля

"Дженоа" - "Торино"

"Аталанта" - "Наполи"

"Милан" - "Парма"

"Рома" - "Кремонезе"

23 февраля

"Фиорентина" - "Пиза"

"Болонья" - "Удинезе"

Турнирная таблица Серии А перед 26-м туром:

1. "Интер" - 61

2. "Милан" - 54

3. "Наполи" - 50

4. "Рома" - 47

5. "Ювентус" - 46

6. "Комо" - 42

7. "Аталанта" - 42

8. "Сассуоло" - 35

9. "Болонья" - 33

10. "Лацио" - 33

11. "Удинезе" - 32

12. "Парма" - 29

13. "Кальяри" - 28

14. "Торино" - 27

15. "Дженоа" - 24

16. "Кремонезе" - 24

17. "Лечче" - 24

18. "Фиорентина" - 21

19. "Пиза" - 15

20. "Верона" - 15