В Италии обозначили сроки возвращения Де Брюйне

Атакующий полузащитник "Наполи" Кевин Де Брюйне близок к возвращению после травмы и в ближайшие дни начнет восстановление.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, 34-летний бельгиец прибудет в Неаполь в воскресенье, 22 февраля, а уже на следующий день приступит к реабилитационному процессу.

Отметим, что футболист получил повреждение 25 октября в матче против "Интера" во время исполнения пенальти. 29 октября ему провели операцию в Антверпене.

В текущем сезоне Де Брюйне провел 11 матчей на клубном уровне, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.