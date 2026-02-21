Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ

Федерация футбола Франции достигла устной договоренности с Зинедином Зиданом о назначении главным тренером сборной после чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стороны согласовали принципиальные условия, однако окончательное решение ожидается после завершения турнира.

В настоящее время сборную Франции к чемпионату мира готовит Дидье Дешам, который ранее объявил, что покинет пост после ЧМ-2026.

По информации Романо, между Зиданом и Федерацией футбола Франции существует готовая устная договоренность, при этом стороны сохраняют уважение к текущей работе Дешама и полностью сосредоточены на предстоящем турнире.

Отмечается, что окончательное назначение возможно только после подписания контракта, поскольку в подобных ситуациях до официального оформления решение может измениться.

Напомним, Зидан не работает тренером с 2021 года. Последним местом его работы был "Реал", с которым он стал чемпионом Испании и ранее трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.