Новый контракт позволил Сака попасть в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Фланговый нападающий "Арсенала" Букайо Сака после продления контракта с лондонским клубом вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, новая зарплата вингера составит £ 300 000 в неделю. Больше всех игроков АПЛ зарабатывает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с суммой в £ 525 000 в неделю.

Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – £ 525 000 в неделю.

Мохамед Салах ("Ливерпуль") – £ 400 000.

Каземиро ("Манчестер Юнайтед") – £ 350 000.

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – £ 350 000.

Букайо Сака ("Арсенал") – £ 300 000.

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") – £ 300 000.

Омар Мармуш ("Манчестер Сити") – £ 295 000.

Александер Исак ("Ливерпуль") – £ 280 000.

Кай Хаверц ("Арсенал") – £ 280 000.

Габриэл Жезус ("Арсенал") – £ 265 000.