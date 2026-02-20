Новый контракт позволил Сака попасть в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Фланговый нападающий "Арсенала" Букайо Сака после продления контракта с лондонским клубом вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.
По информации издания, новая зарплата вингера составит £ 300 000 в неделю. Больше всех игроков АПЛ зарабатывает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с суммой в £ 525 000 в неделю.
Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии выглядит следующим образом:
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – £ 525 000 в неделю.
Мохамед Салах ("Ливерпуль") – £ 400 000.
Каземиро ("Манчестер Юнайтед") – £ 350 000.
Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – £ 350 000.
Букайо Сака ("Арсенал") – £ 300 000.
Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") – £ 300 000.
Омар Мармуш ("Манчестер Сити") – £ 295 000.
Александер Исак ("Ливерпуль") – £ 280 000.
Кай Хаверц ("Арсенал") – £ 280 000.
Габриэл Жезус ("Арсенал") – £ 265 000.