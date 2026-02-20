21 Февраля 2026
RU

Новый контракт позволил Сака попасть в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Мировой футбол
Новости
20 Февраля 2026 09:15
40
Новый контракт позволил Сака попасть в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Фланговый нападающий "Арсенала" Букайо Сака после продления контракта с лондонским клубом вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, новая зарплата вингера составит £ 300 000 в неделю. Больше всех игроков АПЛ зарабатывает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с суммой в £ 525 000 в неделю.

Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии выглядит следующим образом:

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – £ 525 000 в неделю.
Мохамед Салах ("Ливерпуль") – £ 400 000.
Каземиро ("Манчестер Юнайтед") – £ 350 000.
Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – £ 350 000.
Букайо Сака ("Арсенал") – £ 300 000.
Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") – £ 300 000.
Омар Мармуш ("Манчестер Сити") – £ 295 000.
Александер Исак ("Ливерпуль") – £ 280 000.
Кай Хаверц ("Арсенал") – £ 280 000.
Габриэл Жезус ("Арсенал") – £ 265 000.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" может сохранить Рюдигера в команде
04:17
Мировой футбол

"Реал" может сохранить Рюдигера в команде

Клуб пересматривает планы по защитнику

"Карабах" оштрафован УЕФА после матча Лиги чемпионов
03:10
Мировой футбол

"Карабах" оштрафован УЕФА после матча Лиги чемпионов

Клубу выписали штраф и вынесли предупреждение

"Атлетик" вырвал победу у "Эльче" на последних минутах - ВИДЕО
02:10
Мировой футбол

"Атлетик" вырвал победу у "Эльче" на последних минутах - ВИДЕО

Дубль Гурусеты принес хозяевам три очка
Бундеслига: "Майнц" и "Гамбург" сыграли вничью - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Бундеслига: "Майнц" и "Гамбург" сыграли вничью - ВИДЕО

Команды обменялись голами во втором тайме

"Сассуоло" разгромил "Верону" в Серии А
01:51
Мировой футбол

"Сассуоло" разгромил "Верону" в Серии А

Берарди оформил гол после нереализованного пенальти

Чемпионат Франции: "Марсель" уступил "Бресту" - ВИДЕО
01:43
Мировой футбол

Чемпионат Франции: "Марсель" уступил "Бресту" - ВИДЕО

Дубль Ажорка решил исход матча Лиги 1

Экс-тренер сборной Азербайджана оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026
01:31
Мировой футбол

Экс-тренер сборной Азербайджана оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026

Бывший наставник высказался о роли ветерана

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля