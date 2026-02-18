Инфантино отреагировал на скандал вокруг Винисиуса: "Я был шокирован"

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с нападающим "Реала" Винисиусом Жуниором в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

Как передает İdman.Biz, ранее бразилец заявил, что вингер лиссабонцев Джанлука Престианни оскорбил его на расовой почве, после чего игра была остановлена и арбитр активировал антирасистский протокол.

"Я был шокирован и опечален, узнав о предполагаемом проявлении расизма по отношению к Винисиусу Жуниору. В нашем спорте и обществе нет места расизму, виновные должны быть привлечены к ответственности. ФИФА стремится обеспечить защиту игроков и благодарит судью Франсуа Летексье за применение протокола", - заявил Инфантино.

Матч завершился победой "Реала" со счетом 1:0.