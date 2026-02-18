"Бенфика" отреагировала на скандал в матче с "Реалом"

Футбольный клуб "Бенфика" выступила с официальным заявлением после начала расследования УЕФА по эпизоду с Винисиусом в матче против "Реала".

Как передает İdman.Biz, форвард мадридцев обвинил игрока лиссабонцев Джанлуку Престианни в проявлении расизма на поле. Португальский клуб заявил о готовности сотрудничать с УЕФА и подчеркнул нетерпимость к любым проявлениям расизма, напомнив о ценностях, символом которых является легенда клуба Эйсебио.

При этом "Бенфика" встала на защиту своего футболиста: "Клуб вновь заявляет, что поддерживает и безоговорочно верит версии Престианни, чье поведение всегда отличалось уважением к соперникам, институтам и принципам, определяющим идентичность "Бенфики". Мы сожалеем о кампании по дискредитации, жертвой которой стал футболист".

Матч завершился победой "Реала" со счетом 1:0.