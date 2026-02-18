УЕФА открыл расследование после матча "Бенфика" - "Реал"

УЕФА начал дисциплинарное расследование возможного нарушения регламента в первом матче плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом".

Как сообщает İdman.Biz, назначен инспектор по этике и дисциплине для изучения обстоятельств предполагаемого дискриминационного поведения во время встречи, состоявшейся 17 февраля 2026 года.

В официальном заявлении говорится: "Назначен инспектор по этике и дисциплине УЕФА для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026 между "Бенфикой" и "Реалом". Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке".

Отметим, что матч в Лиссабоне завершился победой "Реала" со счетом 1:0. После забитого мяча Винисиус Жуниор подбежал к трибунам хозяев и сделал провокационные жесты. В дальнейшем игрок сообщил арбитру о расистских оскорблениях. По информации испанских СМИ, возможные высказывания могли исходить от полузащитника "Бенфики" Джанлуки Престианни.

Игра была приостановлена примерно на 10 минут. В концовке встречи болельщики португальского клуба бросали в сторону футболистов "Реала" различные предметы, включая бутылки и электронные сигареты.