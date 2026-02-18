Тим Ховард о Пулишиче: "Он может стать новым Салахом или Де Брюйне"

Бывший вратарь сборной США Тим Ховард считает, что его соотечественник, полузащитник "Милана" Кристиан Пулишич, способен выйти на уровень Мохаммеда Салаха или Кевина Де Брюйне, если вернется в английскую Премьер-лигу (АПЛ).

Как сообщает İdman.Biz, в подкасте Unfiltered Soccer Ховард отметил, что после неудачного периода в "Челси" американец перезапустил карьеру в Италии и вновь обрел уверенность.

Он заявил: "Я очень высоко оцениваю его потенциал. Сегодня Де Брюйне и Салах — уже состоявшиеся звезды. Но Салах уезжал в "Рому", а Де Брюйне — в "Вердер" и "Вольфсбург", где набрались уверенности, а затем вернулись в Премьер-лигу и изменили все. Пулишич может пройти похожий путь".

По мнению Ховарда, оптимальной площадкой для следующего шага могут стать "Арсенал" или "Манчестер Юнайтед".

"Он способен доминировать в Премьер-лиге, если окажется в правильной среде", — добавил экс-голкипер.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел 17 матчей в Серии A, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.